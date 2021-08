Já se conhecem 30 dos 50 Mais Poderosos de 2021. Veja quem são

#Porque desce - Em 2021, Luís Marques Mendes desceu para a 33.ª posição da lista d’Os Mais Poderosos do país, perdendo uma estrela na influência política. Além da distância crescente relativamente a Rui Rio, presidente do PSD, lhe limitar capacidade de influência e acesso a informação privilegiada, as intervenções semanais de Marques Mendes têm vindo a perder algum eco. Ainda assim, continua a ser um amigo próximo de Marcelo e mantém poder mediático, com palco semanal no horário nobre da SIC.



Pelo sétimo ano no top 50

Evolução da posição de Marques Mendes no ranking d’Os Mais Poderosos



Marques Mendes está pelo sétimo ano consecutivo no Top 50 dos mais poderosos na política e economia do país. Ainda assim, este ano perdeu poder de influência.





