Janssen: Financiamento assente em resultados cresce na Europa

"Recentemente a Johnson & Johnson, grupo a que pertencemos, decidiu incluir Portugal no grupo de países prioritários para a Investigação e Desenvolvimento, nomeadamente, para a realização de ensaios clínicos", revela Filipa Mota e Costa, diretora-geral da Janssen. Em 2017, a Johnson & Johnson investiu, a nível mundial, mais de 8 mil milhões de euros em I&D, e Espanha é já o segundo país do grupo, depois dos EUA, onde mais investe em I&D.



Em Portugal os ensaios clínicos enfrentam "enormes constrangimentos à sua realização, em particular pela demora dos processos", a sua aprovação é um processo lento, complexo e burocrático, e também é necessária melhor organização nos hospitais. "Imagine-se o impacto que poderíamos ter em Portugal se as condições para trazermos mais ensaios clínicos ao nosso país fossem mais favoráveis", conclui Filipa Mota e Costa.

Como é que se assegura que os cidadãos têm acesso às melhores terapêuticas de forma sustentável para o sistema?

A questão do acesso às melhores terapêuticas é um tema muito importante e atual. O fundamental é assegurar ao doente o tratamento adequado no momento certo, pois o acesso às melhores terapêuticas pode efetivamente fazer a diferença na vida de muitas pessoas doentes. A questão da sustentabilidade é um outro tema atual, ligado ao primeiro, mas de âmbito mais estrutural e transversal. No entanto, a sustentabilidade na área da saúde não se resume ao medicamento, que segundo dados da OCDE, significa em Portugal 14,6% da despesa total em saúde.



Assim, é importante encontrar um modelo de financiamento que estimule as melhores práticas e de forma mais eficiente. Acreditamos num modelo de cuidados de saúde baseado em resultados para o doente.



Dou-lhe um exemplo: em oncologia há tratamentos mais eficazes e com menos efeitos secundários que outros, traduzindo-se num ganho para o doente e para a sociedade em geral, muito em particular para o Estado, que assim fica dispensado de intervenções posteriores, nomeadamente internamentos, outras cirurgias ou até fisioterapia, que teriam custos para todos caso a escolha terapêutica não tivesse sido a mais indicada.



Importa considerar o que é relevante e de valor para o doente e que pode ser algo tão simples como conseguir apertar um botão depois de uma cirurgia à mão ou retomar a vida laboral rapidamente.



Qual é o impacto deste modelo para a indústria farmacêutica e o circuito de distribuição?

Um modelo de financiamento assente em resultados trará, sem dúvida alguma, uma maior exigência para o setor farmacêutico. Passar-se-á a diferenciar os medicamentos que conseguem gerar maior valor para o doente, isto é, eficácia, melhores níveis de segurança e de qualidade.





Perante a adoção deste modelo de financiamento dos sistemas de saúde que lentamente vai acontecendo, em países como Espanha, Reino Unido, Suécia, Holanda entre outros já o vão implementando, a indústria farmacêutica tem respondido positivamente por ver nele um ganho inequívoco para o doente e para a tomada de decisão.