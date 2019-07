Jerónimo de Sousa é o 45.º Mais Poderoso de 2019

Ao contrário do que se esperava inicialmente, Jerónimo de Sousa foi fundamental para garantir a estabilidade do Governo do PS. Mas em vésperas de eleições legislativas, o secretário-geral do PCP acentuou as críticas e afastou-se de António Costa. Resta saber como será avaliado a 6 de outubro.