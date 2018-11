João Epifânio: O Digital exige às marcas diálogo, autenticidade e transparência

"O marketing teve a necessidade de evoluir para conseguir comunicar de forma relevante."

Um CMO tem de evoluir de "líder de uma banda" para "maestro de uma orquestra", pois a diversidade de instrumentos e competências que o digital impõe (big data, AI, social media, mobile marketing,...), por um lado, aumenta as ferramentas disponíveis para impactar o consumidor e, por outro, coloca o desafio da articulação de todas as disciplinas do marketing tradicional, com as novas disciplinas do marketing digital.É claro que toda esta dinâmica obriga também a repensar as organizações como um todo, não só a nível de novos skills que permitam desenvolver a capacidade de antecipar comportamentos, mas também a nível do estudo e análise da evolução dos hábitos de consumo, não sendo por isso estranho, em ambientes empresariais associados à inovação e empreendedorismo, a existência de equipas multidisciplinares, onde data scientists trabalham lado a lado com profissionais da área das ciências sociais.O digital não veio alterar os princípios fundamentais do marketing, embora o "social by design & mobile by default" sejam dois novos imperativos, uma vez que os consumidores estão cada vez mais always on, connected nos seus smartphones e vivem cada vez mais em diálogos digitais com as suas comunidades, exigindo das marcas não só essa mesma capacidade de diálogo, mas também uma autenticidade e transparência em toda a sua atuação.

