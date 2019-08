João Lourenço é o 13.º Mais Poderoso de 2019

As posições da Sonangol no BCP e na Galp são a fonte onde Angola vai beber o seu poder em Portugal. Os anos de 2018 e 2019 ficaram marcados por uma reaproximação diplomática. João Lourenço diz que as relações bilaterais estão no “pico da montanha”.