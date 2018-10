Já falta pouco para arrancar mais uma edição do Jogo da Bolsa, uma competição organizada pelo Negócios e pela GoBulling que dá aos participantes a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos sobre os mercados.



Em ambiente real e com 100.000 euros virtuais, os jogadores têm quatro semanas para simular a negociação, em tempo real e de uma forma virtual. As inscrições são gratuitas e decorrem até às 23:59 do dia 3 de Novembro. O Jogo decorre entre 5 e 30 de Novembro.



Realizada desde 2005, esta é a maior iniciativa sobre o mercado de capitais em Portugal, tendo registado mais de 33 mil participantes ao longo destes anos. São quatro semanas de pura competição onde os investidores podem, sem risco real, escolher vários activos financeiros e aplicar as suas estratégias de investimento. Todos iniciam com 100.000 euros virtuais. No final, ganha quem mais dinheiro conseguir realizar.



O Jogo da Bolsa assenta na plataforma do SaxoBank/GoBulling e é realizado em parceria com o Banco Carregosa, permitindo aos jogadores terem o mesmo nível de tratamento que um cliente de uma instituição financeira especializada no mercado de capitais.



O Jogo da Bolsa conta com a participação de muitos estudantes, já que são vários os alunos universitários cujas notas dependem da sua prestação no Jogo: como é o caso do ISCTE. Ao vencedor da competição desta universidade, a Carregosa oferece um estágio profissional na sala de mercados da instituição.



A inscrição é gratuita e existem prémios para os melhores "investidores". O vencedor final ganha um prémio de 2.500 euros.





Inscrições e mais informações aqui.