Jogo da Bolsa arranca com mais de mil inscritos

Prémios



São muitos os prémios que temos para lhe oferecer. A competição será muita, mas no final o esforço será recompensado. Fique a conhecer os prémios que temos para si nesta edição do Jogo da Bolsa.



Classificação Global:



1.º Classificado

- Cheque Cartão Viagens - El Corte Inglés no valor de 2.500€

2.º Classificado

- Cheque-Cartão da Radio Popular no valor de 1.000€

3.º Classificado

- Cheque-Cartão da Radio Popular no valor de 500€



Classificação Semanal:



1.º Classificado / Semana 1

- Cheque-Cartão da Radio Popular no valor de 250€

2.º Classificado / Semana 2

- Cheque-Cartão da Radio Popular no valor de 250€

3.º Classificado / Semana 3

- Cheque-Cartão da Radio Popular no valor de 250€

4.º Classificado / Semana 2

- Cheque-Cartão da Radio Popular no valor de 250€



Classificação Universitária:



1.º Classificado

- Cheque-Cartão da Radio Popular no valor de 1.000€

2.º Classificado

- Cheque-Cartão da Radio Popular no valor de 500€

3.º Classificado

- Cheque-Cartão da Radio Popular no valor de 250€



Classificação Universo ISCTE



1.º Classificado

- Estágio Sala de Mercados do Banco Carregosa, Cheque-Cartão da Radio Popular no valor de 350€

2.º Classificado

- Cheque-Cartão da Radio Popular no valor de 250€

3.º Classificado

- Cheque-Cartão da Radio Popular no valor de 150€



Nota: os prémios mencionados referem-se aos produtos já adquiridos pela organização do passatempo, embora possam, a todo o tempo e por decisão da organização, ser alterados por outro(s) equivalente(s) ou semelhante(s).







jogo da bolsa 5 de Novembro a 30 de Novembro As classificações do Jogo da Bolsa são actualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online (www.negocios.pt). Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal. Na primeira semana, o vencedor da classificação é quem ficar à frente na classificação global. Nas semanas seguintes, o vencedor da semana pode não corresponder ao líder do jogo. Saiba quais são os prémios desta edição do Jogo da Bolsa em http://jogodabolsa.negocios.xl.pt/