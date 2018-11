Jogo da Bolsa: Carlos Salazar, vigilante também dos mercados, quer o tetra

Carlos Salazar está esta semana no pódio do Jogo da Bolsa. É vigilante no Porto, mas dedica-se também a acompanhar os mercados diariamente. No jogo, caminha para o quarto prémio.

Desde que o Jogo da Bolsa começou que Carlos Salazar alinha no desafio. "Acho emocionante". Até agora, este investidor já mereceu três prémios - e caminha rumo ao quarto.



Como estratégia, tem-se focado no investimento em CFD sobre o mercado de petróleo. "Para ganhar, aposto em coisas muito arriscadas", explica o jogador, que online usa o nome Osho. Gosta do mercado de petróleo por ser "mais agressivo", mas diz ter noção do risco. Tem em atenção os alertas com os quais se cruza na internet - diz, inclusivamente, aprovar bastante que estes existam.



"No mercado real teria sempre mais cuidado", realça. Fora do jogo, diz acompanhar os mercados com frequência diária, mas só investe mais ocasionalmente e quando possui "grandes certezas", ao identificar uma "tendência muito definida". Para fazer esta avaliação recorre a médias móveis ou ao Relative Strength Index (RSI). Nos casos em que acredita ver uma evolução mais evidente do rumo dos activos, opta por investimentos de muito curto prazo, mantendo a posição durante apenas uma até quatro horas. "É entrar e sair no mesmo dia", para evitar "perdas enormes", conta. A quantia necessária para arriscar em CFD é outro dos factores que muitas vezes detêm Carlos Salazar.



Este investidor vive no Porto e, no dia-a-dia, dedica-se à profissão de vigilante. Foi precisamente com um colega de trabalho que ganhou o interesse pelos mercados. "Ele também participa no jogo", conta, e, no que toca ao verdadeiro mercado de capitais, o colega tem uma actividade "ainda mais a sério" do que o próprio Carlos Salazar, avalia.



Tecnológicas a "pontuar"



Além do petróleo, é comum entre os mais bem posicionados a aposta nas tecnológicas. Bruno Santos, estudante de Design e Multimédia em Leiria, aposta no americano Nasdaq, dada "a queda de 15% em relação ao máximo apesar dos razoáveis resultados das empresas que o constituem", diz, pelo que espera uma recuperação.