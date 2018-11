Jogo da bolsa classificações: Aposta em CFD sobre o Nasdaq coloca jogador na liderança

JOGO DA BOLSA 5 de Novembro a 30 de Novembro As classificações do Jogo da Bolsa 2018 são actualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um Top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online (www.negocios.pt). Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal. Na primeira semana, o vencedor da classificação é quem ficar à frente na classificação global. Nas semanas seguintes, o vencedor da semana pode não corresponder ao líder do jogo. Saiba quais são os prémios desta edição do Jogo da Bolsa em http://jogodabolsa.jornaldenegocios.pt/





Há pelo menos três anos que Renato Carvalho participa no Jogo da Bolsa. O engenheiro mecânico de 27 anos já conta com um prémio numa edição anterior e está a tentar conseguir outro com uma aposta em CFD sobre o Nasdaq. E parece estar no bom caminho, com o jogador a disputar o primeiro lugar da classificação geral. "Aposto em CFD porque permite rentabilizar pela margem máxima", diz o participante de Coimbra que está a jogar em conjunto com o primo, Marco Moreira (o nome usado no jogo).A carteira deste jogador estava avaliada em 377 mil euros às 17:00 desta quarta-feira, o que representa uma valorização de 277%. Está agora em segundo lugar, depois de ter ocupado a primeira posição durante vários dias. Este desempenho foi conseguido sobretudo à custo do investimento através de CFD sobre o Nasdaq, com Renato Carvalho a tirar partido da forte queda do índice tecnológico.Fora do jogo, este participante faz do mercado de capitais a sua profissão. Mas aqui a estratégia é diferente. "É muito mais conservadora" e as apostas passam mais por acções.Também Flávio Gonçalves, de Braga, quer dedicar-se exclusivamente ao mercado de capitais, apesar de ainda investir pouco. "Major Tom", o nome de código deste jogador de 23 anos que ganhou o prémio na semana passada, já participa há três edições. Este ano tem vindo a apostar sobretudo em futuros sobre o gás natural cotado nos EUA. "Gosto de apostar em futuros porque são activos muito voláteis e que permitem grandes ganhos no curto prazo", explica.A primeira semana não correu da melhor forma a "Major Tom". Este participante que trabalha no sector financeiro perdeu quase metade da carteira nos primeiros cinco dias. Mas na semana passada recuperou, depois do gás natural ter disparado 15% em cinco sessões.De acordo com o jogador, "esta é uma altura em que os futuros de gás natural costumam valorizar porque a procura aumenta com a descida das temperaturas nos EUA".