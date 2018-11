Jogo da Bolsa: Irmãos benfiquistas jogam para a taça no Jogo da Bolsa

JOGO DA BOLSA 5 de Novembro a 30 de Novembro As classificações do Jogo da Bolsa 2018 são actualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um Top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online (www.negocios.pt). Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal. Na primeira semana, o vencedor da classificação é quem ficar à frente na classificação global. Nas semanas seguintes, o vencedor da semana pode não corresponder ao líder do jogo. Saiba quais são os prémios desta edição do Jogo da Bolsa em http://jogodabolsa.jornaldenegocios.pt/



Mariana Silva adoptou o nome MMMSilva para participar no Jogo da Bolsa. Apenas uma posição abaixo na tabela, acompanha-a ZZZSilva, ou José Silva. As parecenças são evidentes e estendem-se para além do nome de utilizador: Mariana e José são irmãos e partilham o gosto pelos mercados, o qual herdaram do pai, "que já investe há muitos anos", conta Mariana Silva ao Negócios.Até segunda-feira, os irmãos ocupavam, respectivamente, a quarta e a quinta posição da classificação geral e entravam no pódio dos estudantes em segundo e terceiro lugar. A estratégia foi sempre a mesma: ao longo da competição, apostaram sobretudo em CFDs sobre o índice tecnológico Nasdaq, "porque com isso conseguimos uma grande possibilidade de variação de carteira", justifica Mariana.Mais recentemente, estes jogadores viraram-se para as acções do Benfica, não só porque é o clube do coração de ambos mas também porque os títulos das águias viram uma grande queda recentemente, o que Mariana vê como uma oportunidade "para tentar valorizar mais um pouco a carteira".A parelha quis aventurar-se no Jogo da Bolsa para "pôr em prática os conhecimentos de mercados" e também aliciados pela oportunidade de competir por prémios. Mas este já não é o seu primeiro "campeonato" do qual fazem parte, e desta vez decidiram arriscar mais. "[Na edição anterior] infelizmente, seguimos uma estratégia mais conservadora e não conseguimos valorização suficiente para chegar ao prémio", explica Mariana.Fora do jogo, investir não é uma hipótese "no curto-prazo" para os irmãos do ponto de vista de Mariana, pois "é preciso muito tempo disponível para poder acompanhar os mercados". Para já, estes jogadores originários de Aveiro dividem-se por duas cidades, nas quais se dedicam aos estudos. Mariana, a mais velha dos dois irmãos, tem 27 anos e estuda Medicina em Coimbra. José tem agora 20 anos e frequenta o curso de Gestão Desportiva no Porto.