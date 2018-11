Jogo da Bolsa: Um terço dos participantes termina com perdas

JOGO DA BOLSA 5 de Novembro a 30 de Novembro As classificações do Jogo da Bolsa 2018 são actualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um Top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online (www.negocios.pt). Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal. Na primeira semana, o vencedor da classificação é quem ficar à frente na classificação global. Nas semanas seguintes, o vencedor da semana pode não corresponder ao líder do jogo. Saiba quais são os prémios desta edição do Jogo da Bolsa em http://jogodabolsa.jornaldenegocios.pt/

A edição de 2018 do Jogo da Bolsa arrancou com mais de mil participantes. E, um dia antes de a competição terminar, mais de 300 registavam um desempenho negativo. Em média, as perdas registadas nestas quase quatro semanas de jogo ascenderam a cerca de 30%.O Jogo da Bolsa, organizado pelo Negócios e pela GoBulling, arrancou a 5 de Novembro. E, durante quatro semanas, os 1.052 participantes tiveram à sua disposição para investir 100 mil euros fictícios, que poderiam transformar-se em prémios reais. A competição termina esta sexta-feira, 30 de Novembro.Destes mais de mil participantes, 313 registaram, até esta quinta-feira, um retorno negativo. As perdas situaram-se entre 1% e 95%. Em média, os investimentos destes jogadores "encolheram" em 30,2%, revelam as classificações da competição.Pelo contrário, alguns investidores conseguiram chegar ao penúltimo dia de competição com ganhos expressivos. Dois deles viram mesmo o seu património quadruplicar. Na verdade, 12 jogadores conseguiram, pelo menos, duplicar o montante inicial. No global, mais de 12% dos participantes registavam, até esta quinta-feira, um retorno positivo. Os restantes 611 participantes chegaram até ao penúltimo dia do jogo com um desempenho de 0% na sua carteira.Perto de metade dos inscritos tem residência numa duas maiores cidades do país, com o peso de Lisboa (32,2%) a quase duplicar do Porto (15,9%). Aveiro, Setúbal, Braga e Beja também estiveram bem representados na edição deste ano. A licenciatura foi o grau académico mais frequente entre os jogadores, representando mais de um terço do total.A faixa etária dos 18 aos 25 anos foi a mais representada neste Jogo da Bolsa De seguida, surgiram os que jogadores entre os 26 a 40 anos, que representaram 31% do total. E foram mais de 250 os estudantes inscritos na edição de 2018 do Jogo da Bolsa, o que representou mais de um quarto do total.