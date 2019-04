Lançamento Prémio Nacional de Agricultura 2019 a 26 de Abril na Ovibeja

Prémio Nacional de Agricultura 2019

Beja, 26 de abril de 2019 | Ovibeja

No dia 26 de Abril é lançada a 8ª edição do Prémio Nacional de Agricultura, na Ovibeja, com a presença do ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos.





As candidaturas estarão abertas a partir desse dia, esteja atento ao site www.premioagricultura.pt



O BPI, o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios valorizam a aposta no aumento da competitividade, inovação e internacionalização dos produtos e empresas.