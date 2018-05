Lei laboral: até onde irá o Governo por um acordo

Anónimo

Há 37 minutos

Todos querem oferecer factor trabalho no mercado. Por causa do dinheiro que se pode arrecadar, claro, e porque parece bem na sociedade que se construiu e que só vê na remuneração do trabalho um sentido para a vida, esquecendo que para além do trabalho existe o capital e os recursos, e que da combinação dos 3 se cria valor que se pode traduzir em lucros, mais-valias, rendas, juros e royalties sob propriedade intelectual. O que se passa é que quando em determinadas áreas no mercado de trabalho não existe procura de mercado ou a procura que existe é muito menor do que a oferta, o dinheiro que se pode arrecadar é muito pouco (preço de equilíbrio de mercado a tender para zero) ou nenhum (procura nula). Passar a vida a exigir que um trabalho sem procura, sem pertinência e sem justificação seja artificialmente mantido com todos os custos que isso acarreta para os Estados, as economias e as sociedades, é mau e parece muito mal. Tratamentos hospitalares, por causa disto, não se fazem no SNS.