Mark Zuckerberg é o 14.º Mais Poderoso de 2019

O poder é seu. Quer no Facebook, quer através do Facebook. Mark Zuckerberg tem 35 anos. Uma fortuna de mais de 68 mil milhões de dólares. Com menos de 30% do capital controla a gestão da rede social. E com a rede social põe nas mãos o mundo.