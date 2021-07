Melgaço tem pop-up

Quando em 2000 Andreas Hollstein se tornou autarca de Altena teve de lidar com o problema da perda acentuada de população e com os respetivos problemas financeiros, o que levou à redução e a cortes de serviços e de pessoas. Como relembra Andreas Hollstein, autarca em Altena (Alemanha), fundador do Programa Re-Grow City e da nova rede a fundar Regrow Town, em depoimento gravado, os anos seguintes foram de envolvimento das pessoas para procurar ativamente soluções para inverter a situação.





Em 2013, Altena iniciou o programa de revitalização comercial das lojas encerradas. O “ideólogo” do projeto foi Hans Schlappa, Programme Director, MSC Leadership and Management in Public Services/Hertfordshire Business School, que, com o autarca de Altena, desenvolveu o projeto Re-Grow City para ajudar os líderes das pequenas cidades a aprender como ajudarem-se a si mesmos. “As associações de moradores e os comerciantes das lojas são o recurso mais importante de uma pequena cidade. Têm o tempo, a energia, as capacidades e também os recursos tais como os edifícios que podem ser uma oportunidade mas também um grande problema”, explicou Hans Schlappa, em depoimento gravado.





Este projeto de Altena, segundo Andreas Hollstein, “foi o que funcionou melhor em toda a Europa e acabou por servir de apoio ao projeto-piloto de Melgaço, que fez o que devia ser feito, ou seja, olhar para o projeto de Altena e para os seus resultados e avaliar como poderia ser feito no caso português”. Acrescenta que “não importa se o fazem de uma maneira ou de outra, o importante é fazê-lo com coração e fazer o que é necessário para os seus cidadãos e a sua vila. Tem de agir localmente, analisar a situação no local e reagir de acordo com isso e Melgaço fez isso muito bem e foi um dos melhores exemplos da rede Regrow”.





A entrada de Melgaço na rede de reversão





Melgaço entrou nesta rede europeia de reversão de processos de declínio de longa duração pela abordagem de inovação sobre a vila, o que deu origem à “Melgaço tem pop-up”.





O programa foi contratualizado com a União Europeia, com o objetivo último de ao fim de dois anos relançar com sucesso duas novas lojas. Um levantamento inicial revelou mais de 20 lojas vazias ou devolutas em pleno centro da vila de Melgaço.





No fim do primeiro ano havia cerca de 10 lojas a funcionar e, em junho de 2021, quando o programa terminou eram 15 projetos de negócio, 13 dos quais em lojas e dois fóruns / lojas âncoras com atividades de IPSS, escolas, artistas e demais sociedade civil.





José António Lopes, autor do plano estratégico para o município, destacou que seis projetos encontraram a maturidade do seu modelo de negócio tanto em espaços inicialmente afetos ao programa como fora. “Queremos que se enraíze e torne uma prática da gestão municipal agora que se acabou a jurisdição do Urbact”, concluiu José António Lopes.





Hoje Melgaço, Altena e outras cidades pequenas na Europa criaram uma nova rede, Regrow Town, a qual “pretende ser um fórum de aprendizagem e partilha de ideias sobre como abordar o problema do declínio e estagnação dos municípios no longo prazo e trabalhando junto com outros municípios pela Europa fora para ter uma voz mais forte em Portugal e na Europa”, como sublinhou Hans Schlappa.