Metalogalva metalomecânica: Grupo da Trofa monta fábrica no sol das Arábias

O volume de negócios consolidado da Metalogalva, liderada por Sérgio Silva, ascendeu a 99 milhões de euros em 2017. Paulo Duarte

Desde o chão em areia - porque fica no meio do deserto - até começar a produzir, em nove meses temos uma fábrica operacional e a funcionar. António Pedro

Administrador da Metalogalva

A Metalogalva tem presença física em 12 países, com unidades industriais em cinco.

Administrador da Metalogalva

Ir para fora exige uma boa capacidade financeira

Para conseguir exportar, a metalomecânica da Trofa teve de subir a qualidade do produto e automatizar as operações.

A Metalogalva tem duas instalações industriais na Trofa, uma em Vila do Conde e duas em Albergaria-a-Velha. O investimento fabril mais recente foi neste concelho do distrito de Aveiro e arrancou em pleno no final de 2017.

Centenas a trabalhar e "irmão" a alimentar

A metalomecânica criada na Trofa em 1971 pelos irmãos Adelino e Joaquim Silva emprega 670 pessoas em Portugal e faz parte do Vigent Group, 100% familiar, que tem também negócios na área alimentar (Brasmar).

A Metalogalva está a construir uma fábrica de estruturas metálicas na Arábia Saudita para participar em projectos de energias renováveis em toda a região do Médio Oriente e Norte de África. O investimento está a ser feito em parceria com a gigante Al Babtain, uma sociedade cotada em bolsa que tem quatro vezes a dimensão da metalomecânica da Trofa, e que controla 60% desta "joint-venture".Ao Negócios, o administrador António Pedro explicou que esta operação com 70 funcionários avançou depois de "clientes americanos e alemães pedirem uma solução para fabrico local" das componentes, uma vez que, assim, não pagam taxas aduaneiras e a legislação naquelas geografias impõe fortes limitações à importação dos materiais para os parques solares. O primeiro projecto já foi adjudicado e a unidade começa a laborar a partir de Dezembro."Desde o chão em areia - porque fica no meio do deserto - até começar a produzir, em nove meses temos uma fábrica operacional e a funcionar", resumiu o gestor, detalhando que à Metalogalva, que investiu perto de 500 mil euros na compra da participação e aumento de capital, coube a selecção de equipamentos industriais e também enviará nas próximas semanas equipas técnicas, de qualidade e de produção para o arranque da operação.Esta é a mais recente aventura internacional da empresa criada em 1971 pelos irmãos Adelino e Joaquim Silva, que a última crise em Portugal "empurrou" para o estrangeiro. "Como estamos ligados às infra-estruturas e dependentes de investimento público, exportar e internacionalizar foi uma necessidade", recordou António Pedro. A estreia, no início desta década, deu-se em França, onde mantém uma delegação comercial (a mesma solução que adoptou na Espanha, no Canadá e no Senegal).No Reino Unido, na Bélgica e na Alemanha somou bases logísticas a esses escritórios de vendas. Além da Arábia Saudita e das cinco unidades nacionais - espalhadas pela Trofa, Vila do Conde e Albergaria-a-Velha -, tem fábricas no Brasil ("joint-venture" 50/50 para projectos de energias renováveis), na Ucrânia e na Argélia, estas duas últimas dedicadas às colunas de iluminação pública.Com liderança executiva de Sérgio Silva e integrada no familiar Vigent Group, que detém também a Brasmar (processa e comercializa produtos do mar congelados), a Metalogalva emprega 670 pessoas em Portugal e registou uma facturação consolidada de 99 milhões de euros em 2017, mais de 70% através da exportação.Estados Unidos (22%), França e Alemanha (ambos com 12%) e Bélgica (10%) são os melhores destinos no exterior. E se lá fora as estruturas metálicas para parques solares são o produto mais vendido, os artigos mais vistos pelos portugueses são as colunas de iluminação pública e os postes da REN e EDP.Os primeiros fornecimentos são para perder dinheiro e aprender.Fizemos fortes investimentos nos últimos anos. Para conseguir exportar tivemos de aumentar a qualidade do produto e automatizar as operações. Os EUA, Bélgica ou Alemanha são distantes. Temos o custo logístico, mas só pode ser reduzido até determinado limite. No resto temos de cortar ao máximo e por isso automatizámos os processos e as linhas para reduzir ao máximo a intervenção humana.A estratégica de termos operações locais com pessoas locais - não são expatriados - faz diferença junto do cliente. Porque percebem a cultura, falam a mesma língua e conhecem a maneira de trabalhar do cliente. Podem não dominar tão bem o produto, mas para isso, depois, voam daqui os nossos técnicos. Por outro lado, a aquisição de duas empresas de concorrentes [na Bélgica e Alemanha] também nos fez crescer mais rápido. E depois é importante ter equipas que não desistem, pois é difícil uma empresa estrangeira começar num mercado em que enfrenta concorrentes locais. Não se olha só ao preço, mas à logística, ao apoio, à língua. Tivemos de desenvolver essas vertentes.Quem vai para fora tem de ter uma boa capacidade financeira porque nos primeiros trabalhos não vai ter logo retorno. Os primeiros fornecimentos são duros, a primeira e a segunda obra vão dar prejuízo, até perceber como ter sucesso. E não se pode desistir nem à 1.ª, à 2.ª ou à 3.ª tentativa, mas ir aprendendo com cada fornecimento e ir melhorando.