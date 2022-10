Negócios Sustentabilidade | Conferência Ambiente - O Combate para o Futuro

O Secretário de Estado da Mobilidade Urbana Jorge Delgado lançou os trabalhos da Conferência "Ambiente – O Combate pelo futuro", num encontro que teve como orador convidado Goran Carstedet que, entre outras funções em empresas, foi conselheiro do ex-presidente dos EUA Bill Clinton.



No passado dia 20 de outubro, debateram-se temas como a preservação do capital natural, os desafios da descarbonização, a revolução a que estamos a assistir na mobilidade e a economia circular.



O desafio foi conhecer o que as empresas estão a fazer e o que dizem os especialistas com oradores convidados como João Canário, Jorge Moreira da Silva e Stéphanie Schuitemaker, que representa o "Holland Circular Hotspot".



Uma iniciativa enquadrada no Projeto Negócios Sustentabilidade 20|30 tendo como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.