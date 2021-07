Negócios Sustentabilidade 2030: Os prémios hoje para ganhar o futuro

Leia Também Luís Mergulhão: Execução faz a diferença entre protagonista e figurante

As categorias

do Prémio em 2021 O Prémio Nacional de Sustentabilidade é atribuído, com base na informação apresentada pelos candidatos e na análise do júri de cada uma das seguintes categorias:

• Sustentabilidade Ambiental

• Preservação do Capital Natural

• Economia Circular

• Descarbonização

• Sustentabilidade Social

• Igualdade e Diversidade

• Bem-Estar e Cidades Sustentáveis

• Sustentabilidade Económica

• Comunicação de Sustentabilidade: a) Criatividade em Comunicação de Sustentabilidade b) Estratégia de Comunicação de Sustentabilidade

• Transformação Digital em Sustentabilidade

• Finanças Sustentáveis



O prémio "Personalidade" não está sujeito a candidatura e o vencedor será da inteira responsabilidade do júri.

O Jornal de Negócios lançou, em 2020, o Prémio Nacional de Sustentabilidade, a maior iniciativa editorial em Portugal que distingue as empresas e organizações que se destacam pela sua atuação e boas práticas de sustentabilidade nas diferentes áreas: ambiental, social e governance (ESG).A segunda edição, em 2021, começa com a mesma determinação: distinguir e premiar os projetos que mais contribuem para uma sociedade mais sustentável. Este é o manual prático de candidatura à segunda edição do Prémio Nacional de Sustentabilidade.As entidades candidatas deverão submeter a sua candidatura ao Prémio Nacional de Sustentabilidade através do site em sustentabilidade.negocios.pt , até 30 de novembro de 2021.A validação da candidatura está sujeita ao pagamento de uma taxa de inscrição de dois mil e quinhentos euros. Este valor, para além da inscrição no prémio, dá direito a uma página dupla de divulgação da iniciativa, produto ou serviço do candidato que será publicada numa revista especial a ser distribuída com o Jornal de Negócios e a Sábado, também disponível em formato e-paper nos sites destas duas publicações periódicas.A Deloitte avalia o perfil das candidaturas e verifica a sua elegibilidade e adequabilidade à categoria a que se candidatarem.As entidades candidatas deverão prestar à organização do Prémio, num prazo inferior a cinco dias úteis, todos os esclarecimentos por esta considerados necessários e por esse motivo solicitados à entidade candidata.É disponibilizado ao júri de cada categoria um escalonamento preliminar das candidaturas, efetuado pela Deloitte. O júri de cada categoria avalia as candidaturas referentes à respetiva categoria, usando uma matriz de critérios previamente definida pela Deloitte, decidindo o vencedor da respetiva categoria e as possíveis menções honrosas.Reconhecimento por um painel de júri independente e altamente prestigiado.Divulgação dos projetos candidatos no Jornal de Negócios e na revista Sábado – página dupla em edição especial dos dois meios.Atribuição de selo de sustentabilidade aos projetos vencedores.Participação na gala de entrega de prémios, juntamente com os restantes projetos distinguidos e o júri.Atribuição de prémio no valor de 1.000.000 euros em publicidade nos meios Cofina aos projetos vencedores e de 500.000 euros às menções honrosas.