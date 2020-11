O consenso sobre o papel dos doentes na avaliação em saúde

Leia Também Acesso à inovação tem de ser mais rápido

"Temos um sistema de avaliação das tecnologias da saúde que procura dar aos decisores informação que lhes permita tomar as melhores decisões. Um dos elementos fundamentais é a avaliação económica, que procura responder se o que estamos a utilizar para dar acesso a novas tecnologias para os doentes representa um benefício e valor para o nosso dinheiro do SNS e o doente", referiu João Pereira, professor da Escola Nacional de Saúde Pública da UNL na apresentação do estudo, "Avaliação de Tecnologias de Saúde: Práticas Atuais e desafios futuros", e que foi feito antes da pandemia de covid-19.As avaliações de tecnologias em Portugal fazem-se há duas décadas. Havia a intenção de ser alargada a dispositivos médicos mas não há muita evidência de que tenha sido feita de forma sistemática. Tem sido usada, por exemplo, para incluir vacinas no programa nacional de vacinação. Houve alterações recentes nas avaliações de tecnologias da saúde em Portugal sobretudo com respeito à avaliação económica que poderiam ter impacto sobre o acesso e a eficiência dessa avaliação.Este estudo foi feito através da utilização de métodos qualitativos, como painéis de peritos e entrevistas com informadores-chave, e pretendia saber "o que é que queremos do nosso sistema de avaliação das tecnologias da saúde do futuro".Em termos de conclusões com um nível elevado de concordância das pessoas que participaram nos workshops, é crucial uma expansão dos registos em saúde, que haja registos a nível nacional para se avaliar de forma sistemática a introdução de novas tecnologias, os resultados relatados pelos doentes são um recurso importante para a tomada de decisão, e os doentes precisam de participar no processo de tomada de decisão e a definição de custos nas orientações metodológicas deveria ser mais especificada.Ao nível de concordância de moderado estão formulações como o facto de não se fazerem as avaliações económicas em casos muito específicos, como, por exemplo, para terapêuticas de células e de genes e poderiam fazer-se apenas estudos de impacto orçamental.No que se refere às orientações metodológicas para estudos de avaliação económica, "houve um consenso entre todos os profissionais de que o que fazemos em Portugal é do melhor que se faz na Europa, em termos de avaliação de tecnologias da saúde", disse João Pereira.Sobre a participação dos doentes, todos consideraram que é benéfico e que há um acréscimo de valor na utilização dessa informação embora se reconheça que coloca desafios enormes para incorporar este tipo de informação. Os stakeholders discutiram a questão das orientações metodológicas para estudos de avaliação económica e a forma como se poderiam incluir os doentes no processo de tomada de decisão de forma sistemática, que é comum na Europa mas ainda não é em Portugal.Sobre a reavaliação de medicamentos depois de aprovados, a opinião é que devia estar dependente de critérios muito claros sobre os timings e os resultados que deveriam ser medidos, mas que é um aspeto fundamental para mitigar a diferença que poderá existir entre eficácia e efetividade e para melhorar a qualidade da gestão financeira em saúde.Os acordos de partilha de risco baseados em resultados poderiam ser um mecanismo muito útil para permitir o acesso dos doentes a alguns medicamentos e que os preços e múltiplas indicações poderiam ser aplicados em alguns casos particulares, como por exemplo quando existem indicações diferentes, e que a interoperabilidade do sistema e de registos de sistema de informação é essencial para a tomada de decisão.Sobre os mecanismos de partilha de riscos que já são praticados em Portugal sobretudo na área do medicamento, normalmente financeiros, com tectos financeiros, ou baseados nos resultados, não houve um consenso generalizado, mas sim um nível moderado de concordância. Vários stakeholders chamaram a atenção que Portugal pode não estar devidamente preparado em termos de sistemas de informação para ter acordos baseados nos resultados. No entanto, houve a opinião de que poderiam ser utilizados ao nível hospitalar sempre que existam diferentes resultados.Na avaliação de novas alternativas terapêuticas, segundo os especialistas, o uso de dados incompletos quando se tem de tomar a decisão sobre uma nova tecnologia que vai resultar em melhor acesso para os doentes mas com um risco da incerteza sobre os resultados em saúde. "Pode-se estar a aprovar indicações que não se tem a certeza se são benéficas e os recursos podem não estar a ser utilizados da melhor forma. Isto poderia ser melhorado se houvesse um acesso a um registo em que se pudesse avaliar devidamente na fase pós-utilização as novas tecnologias", sublinhou João Pereira.