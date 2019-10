O doente devia ser a maior preocupação do SNS

"O cliente do SNS é o doente, deve ser a maior preocupação do SNS. Mas não é, porque depois não se pergunta ao doente se está satisfeito pelo serviço que lhe é prestado", diz Ana Sampaio, presidente da Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino. "No sistema de saúde o doente existe quando está na consulta e desaparece depois…", sublinha Ana Londral, diretora do Laboratório Colaborativo Value for Health CoLAB.





"É o doente que tem de percorrer as diferentes consultas de especialidade, os médicos não falam entre si em muitas das doenças crónicas que necessitam de equipas multidisciplinares. Escrevem alguma coisa no processo clínico, a que o doente não tem acesso e portanto nem sabe se foi colocada toda a informação". Os hospitais estão muito desorganizados com marcações desencontradas de consultas e exames, o que tem efeitos na produtividade, por exemplo.