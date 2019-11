O grande fórum do digital português

"O evento foi um grande sucesso porque teve mais de 150 oradores com grande qualidade que posicionam o evento como uma referência na área digital em Portugal", disse Alexandre Nilo da Fonseca, presidente da ACEPI, que organizou o Portugal Digital Summit, que se insere na Portugal Digital Week. "É hoje claramente o principal fórum de discussão destes temas em Portugal. Poderíamos comparar com o Web Summit mas este não é evento português nem sobre Portugal".



O Portugal Digital Summit tem características distintivas. Uma delas é o facto de ser gratuito, porque permite que, "parte do ecossistema empresarial, possa participar e estar neste evento", reforça Alexandre Nilo da Fonseca. Considera que "a agenda era forte, com oradores de primeira linha dos mais variados setores".



5 mil pessoas



Estiveram presentes milhares de pessoas ao longo de dois dias, que participaram ativamente nesta iniciativa de uma forma transversal. "Tivemos desde primeiras linhas de empresas para assistir às conferências, até equipas mais operacionais que vieram aprender a fazer coisas, passando por jovens dos 12 aos 15 anos, mostraram como se fazem aplicações", refere o presidente da ACEPI.



Alexandre Nilo da Fonseca sublinha ainda a existência de muito networking com reuniões presenciais nas zonas de lounge e de espaços de interação com os expositores. "O conceito da inspiração também esteve presente, e houve a transmissão de conhecimentos de uma forma transgeracional, da academia para as empresas, destas para o Estado e vice-versa".



O conceito do país convidado, que este ano foi a Alemanha, permite, segundo Alexandre Nilo da Fonseca, focar e trazer durante dois dias o que se está a fazer noutras organizações e olhar para o que se faz nesse país, o que se está a fazer nas grandes empresas, nas médias empresas, nas startups, na academia.



Ministro do Digital



Salientou a presença, na abertura do Portugal Digital Summitt,19, de Pedro Siza Vieira, ministro da Economia e nº 2 do novo Governo de António Costa, e que é, segundo Alexandre Nilo da Fonseca, "o ministro do Digital".



Em relação a 2018, considera que foi um "salto qualitativo substancial quer em número de participantes, de oradores, palcos e diversidade de participantes". Na sua opinião encontrou-se o modelo ideal para o evento, o Pavilhão Carlos Lopes.



Será certamente o palco da próxima Portugal Digital Summit 2020, que integra a Portugal Digital Week 2020 que se vai realizar entre 19 a 24 de outubro de 2020.





As novidades dos palcos e da app Uma das inovações da edição de 2019 foi a introdução de mais um palco de conferências, passando a ter dois palcos grandes, Strategy Stage e o Industries Stage, e dois de média dimensão, o Marketing & Sales Stage e Tech Talks Stage.



Uma das novidades desta edição foi a criação de uma app, com a programação dos quatro palcos. Tinha os perfis dos oradores, permitia a seleção das sessões, e conhecer outros participantes e interagir com os oradores, e uma rede social. "Para o próximo queremos amplificar a app", diz Alexandre Nilo da Fonseca.



Os números do Portugal Digital Sumitt



+150 oradores



4 palcos



40 sessões temáticas



50 horas de conhecimento



40 expositores



5 mil participantes