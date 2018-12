O marketing digital é omnicanal

"O digital marketing pede um omnicanal approach", referiu Neil Patel, e implica SEO, branding, content marketing, publicidade, social media marketing. Além disso é muito competitivo na publicidade, no conteúdo, na atenção. Sublinhou que, ao pôr em prática, uma estratégia de marketing a deve-se fazer em simultâneo nos vários canais, semanalmente durante um período de 2 meses, para as campanhas serem efectivas, como faz a Nike e os bancos, fazer a rotação das campanhas e ter alguma paciência, pois os resultados não imediatos, alerta.



Neil Patel veio falar do futuro do marketing digital e do branding. Na sua opinião, "o futuro nomeadamente na Europa vai evoluir em torno de duas coisas. Uma é as marcas, que serão mais fortes do que nunca, "quanto maior for a marca, maior será", e do SEO porque "pagar publicidade é cada vez mais oneroso no digital, mas é possível crescer e ter partilhas no media sociais em gastar dinheiro em anúncios. Quanto mais tráfego conseguir mais as marcas crescem", disse Neil Patel.



Neil Patel criou quatro das mais populares ferramentas de SEO (Search Engine Optimization) do mundo e é o criador de um dos principais blogs de Marketing que tem 1,1 milhões de leitores. Nasceu a 24 de Abril de 1985, em Londres, Inglaterra, mas dois anos depois mudou-se para Orange County, na Califórnia.



Foi co-fundador da Crazy Egg, Hello Bar e KISSmetrics e trabalhou com empresas como Amazon, NBC, GM, HP e Viacom. Foi reconhecido como empresário top 100 com menos de 30 anos, por Barack Obama, e um dos 100 melhores empreendedores com menos de 35 anos, pelas Nações Unidas. Colabora com The Entrepeneur e a Forbes e a sua agência Neil Patel está nos Estados Unidos e Brasil.



Ser amado pelo Google



A sua conferência "7 advanced SEO Hack that'll Double Your Traffic" foi um manual de bem usar o SEO para ser "amado no Google" e usar os media sociais como o twitter, o linkedin, o instragam, o facebook. Como disse, "há uma fórmula, mas muda um pouco com base no target, região, língua, etc. Estamos muito focados em SEO (Search Engine Optimization) e marketing de conteúdo para garantir rankings no Google e a geração de tráfego qualificado. Depois de classificar as palavras-chave que geram o tipo certo de tráfego, mudamos o foco para optimizar o marketing para conversões. Desta forma, haverá um aumento na receita, não apenas no tráfego".



Um dos seus conselhos foi sobre a abordagem à forma as headlines podem ter peso na selecção das páginas pelo Google pelos utilizadores. Headlines com palavras como What is, best, amazing, [lists], how to, free, you, tips, why, tricks, great são das mais clicadas. O social media pode ser poderoso podem ajudar com o branding e a awareness. No caso de Neil Patel impulsiona cerca de 80mil visitantes por mês, o e-mail impulsiona mais de 60% do tráfego social, os utilizadores dos media sociais têm 219% mais probabilidades de comentar em posts no blog e há duas vezes mais possibilidade de fazer link para o site.



Neil Patel insistiu na qualidade dos conteúdos e defendeu que "a autenticidade dos conteúdos para as marcas é tão importante como a qualidade. A ideia é fazer o melhor para os leitores e só tendo bom conteúdo é que ele pode ser promovido. Tem de ser autêntico, único e relevante".



Falou ainda de um seu revés empresarial quando investiu cerca de um milhão de dólares numa empresa chamada Vision Web Hosting, mas não deu certo e perdeu o dinheiro investido, cuja ideia foi adoptada pela Amazon mais tarde com grande sucesso. "Perdi um milhão de dólares porque investi em negócios com os quais não estava familiarizado. Se não se tem as pessoas certas e não se perceber o negócio, não se tem sucesso".





Branding and the future of digital

Neil Patel, Digital Marketer e Top Influencer.Keynote speech + Q&A

com André Veríssimo