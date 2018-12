"Não são só os países que competem à escala global mas também as regiões e as cidades", referiu Paulo Soeiro de Carvalho, Director de Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa, referindo-se à questão da marca Portugal e da recém-lançada marca Made of Lisboa.



Em 2012 nasce a Startup Lisboa, que hoje é a flag project da cidade de Lisboa, com mais de 20 incubadoras, mais de 20 programas de aceleração nacionais e internacionais, vários espaços criativos na cidade de Lisboa. É um ecossistema que vale 1,2 mil milhões de euros, diz Paulo Soeiro de Carvalho.



A marca Made of Lisboa é uma plataforma aberta, uma marca "para projectar para o futuro, é laboratório de inovação aberto".



Quando abriu o primeiro hotel memmo, há cerca de dez anos, em Sagres, Rodrigo Machaz, já acreditava que "o nicho é a nova massa" e que já chegou a Lisboa, em Alfama e no Príncipe Real.



"A possibilidade de marcar directamente online foi a minha salvação, seja na distribuição directa do produto, com as online travel agencies, como a booking, e ou de nicho, como black tomato, Mr & Mrs Smith. Isto sem digital não era possível, pois tinha uma intermediação que levava 40% à cabeça."



Desde 1974 que o Solar dos Presuntos tem a preocupação de que a sua marca esteja presente desde o prato, ao copo, e hoje o facebook, o instagram, "estamos sempre atentos a esses media, procuramos criar produtos de merchandising", referiu Pedro Cardoso.



Considera que tripadvisor é uma das melhores ferramentas. "Temos uma classificação péssima mas serve de livro de reclamações. Os funcionários sabem que todos os dias estão a ser avaliados e vai fazer com que o serviço seja melhor." Já Rodrigo Machaz diz que "o tripadvisor funciona como o cliente mistério que não tenho de pagar".



com Paulo Soeiro de Carvalho, director de Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa, Rodrigo Machaz, administrador do memmo Hotels e Pedro Cardoso, director-geral do Solar dos Presuntos.