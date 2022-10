O papel da economia azul na transição energética

O Jornal de Negócios e a Fórum Oceano, com o patrocínio da Câmara Municipal de Oeiras e com o apoio institucional do Gabinete do Secretário do Estado Mar, associam-se para lançar a iniciativa Mar Sustentável, que tem por objetivo promover e dar visibilidade à Economia do Mar.