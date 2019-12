Os desafios demográficos exigem outro tipo de poupanças

A conferência "O Futuro dos Mercados Financeiros" acontece no contexto do Jogo da Bolsa, um jogo de simulação que permite aumentar o conhecimento sobre os mercados financeiros, que é uma iniciativa do Jornal de Negócios, com o apoio do Banco Carregosa, que se realizou no ISCTE-Business School.



"Achamos que o Jogo da Bolsa é uma experiência muito interessante, permite uma simulação de negociação em tempo real, permite aquilatar da menor ou maior apetência dos mercados dos que usam esta plataforma", explicou Maria Cândida Rocha e Silva, presidente do Banco Carregosa.



O conhecimento dos mercados financeiros está pouco difundido na sociedade portuguesa e a falta de literacia financeira leva a que a maior parte da poupança seja aplicada em produtos que têm uma taxa real negativa, como é o caso dos depósitos, "o que significa que há uma depreciação do valor aplicado", referiu André Veríssimo, diretor do Jornal de Negócios.



"Pensando nos desafios demográficos que o país enfrenta, é de facto um problema as famílias terem tanta poupança aplicada em aplicações que depois não geram retorno suficiente e não valorizam a poupança em termos de factos robustos de forma a chegar à reforma com um pé-de-meia mais simpático" sublinhou para concluir que "temos uma poupança cada vez mais concentrada no imobiliário, que tem sido marcadamente um sucesso, mas esta concentração do investimento tem também riscos".



Excesso de liquidez



As políticas de investimento têm sido induzidas por uma política de taxas de juro negativas por parte do BCE. Como referiu José Azevedo Rodrigues, vice-reitor do ISCTE: "No passado falávamos de capitalização e de facto hoje temos dúvidas em falar de capitalização porque as taxas de juro tendencialmente são negativas." O que afeta também o sistema financeiro, "porque há liquidez excessiva no sistema".



Para José Azevedo Rodrigues, "hoje em dia a transformação digital, as taxas de juro negativas, tudo o que se antevê de evolução desta matéria, o aparecimento de novas formas de fazer negócio financeiro, as fintech, as app, trazem uma grande revolução do ponto de vista de conhecimento, transformação do conhecimento na área financeira".



Atualmente há instabilidade que assola um pouco o mundo inteiro com as dores de cabeça geopolíticas que vão da América Latina, a Ásia e a Médio Oriente, o abrandamento das economias europeia e norte-americana, as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China.



Cresce também, como disse André Veríssimo, "a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos, depois de em julho ter batido o seu recorde do ciclo de expansão mais longo de sempre, que começou em junho de 2009. Há muito que se diz que o bull market das ações americanas está a ficar demasiado cansado e prestes a deixar entrar o bear market, mas a verdade é que os índices americanos estão a valorizar 20% este ano e continuam a bater recordes".