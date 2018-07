Para Nuno Miller "o que esteve por trás do nosso sucesso no passado está a transformar-se e não assegura que no futuro se vai ter o mesmo sucesso".



Esta situação cria "um grande nervosismo", pois toda a filosofia e as pessoas da organização foram habituadas, treinadas e preparadas para uma determinada direcção. "Temos uma estrutura que se tem de adaptar a uma realidade totalmente diferente" concluiu.



"Na Sonae ainda somos líderes incontestáveis do mercado nas várias áreas em que actuamos, mas que esta proximidade da Amazon pode colocar em causa esta liderança porque traz outras vantagens para o consumidor", afirmou Nuno Miller.



As lojas físicas



A resposta é tornar a experiência do cliente mais fácil, mais fluida, "em tudo o que está no customer face, que está no contacto com o cliente. Temos de assegurar que as nossas plataformas, sistemas, arquitectura, são sofisticados, estão integrados para que o utilizador tenha uma experiência simples", sublinha Nuno Miller.



Mas no novo mundo digital, a loja física é um ponto especial para uma experiência de um consumidor. As novas lojas são cada vez mais sítios que permitem experiências, como experimentar um electrodoméstico, uma televisão, e deixam de ser montras de produto ou estantes cheias de produto. A compra é também muitas vezes uma ocasião social e permite às pessoas quebrarem o seu ritmo de vida.



"Há que continuar a ter o foco no cliente, no consumidor e em tudo o que anda à sua volta. Falar com ele, ter feedback constante do que se experimenta, e ligar as várias peças do puzzle de forma a ter boas experiências de omnicanal…", concluiu Nuno Miller.







