Os dez grandes desafios de Angela Merkel

Habituada a lidar com a pressão, a chanceler alemã sempre geriu os pontos sensíveis da agenda numa posição de força. No entanto, nunca a lista de desafios terá sido tão extensa e complexa, nem nunca Angela Merkel esteve tão desgastada como agora. A dificultar o seu papel está ainda a crescente pressão exercida pelo seu próprio partido, desalinhado do europeísmo de Merkel.