Os Mais Poderosos de 2020 estão a chegar ao 30.º lugar

- Rui Rio falhou o primeiro assalto ao poder nas legislativas de 6 de outubro de 2019, mas assegurou a permanência no cargo nas diretas do PSD, em janeiro, o que pode valer uma segunda tentativa de chegar a primeiro-ministro, dependendo do calendário da legislatura. Lidera agora a oposição a um Executivo que já não tem acordos assinados à esquerda e que, devido à pandemia, procura entendimentos alargados com os sociais-democratas, cujo líder passa a ter mais capacidade de influenciar as medidas do Governo.