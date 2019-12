Os mercados de ações têm resistido às taxas de juro baixas

Uma perspetiva sobre o investimento nos mercados financeiros em 2020 foi o ponto de partida para a comunicação de Mário Carvalho Fernandes. "É um ano que se perspetiva difícil por causa das guerras comerciais e da tensão geopolítica, que se agudizaram durante 2019 e que prometem prolongar-se para 2020", referiu Mário Carvalho Fernandes na sua comunicação sobre "O Futuro dos Mercados".



O ciclo económico está em mudança, o FMI em outubro anunciou as suas projeções e reviu em baixa o crescimento para a economia global em 2019 para 3%, o valor mais baixo desde a crise financeira. Embora aponte para uma aceleração global da economia em 2020 para 3,4% "refere que este crescimento não vai ser sincronizado, mas será pontuado por blocos económicos", assinalou Mário Carvalho Fernandes.



O cenário de desaceleração está a intensificar-se e os indicadores avançados, como os PMI do JP Morgan, mostram uma "clara desaceleração que está a aproximar do limiar que separa o crescimento económico da recessão". Acrescentou que "o ciclo económico mudou ao longo de 2019 e tem estado a ficar cada vez mais ténue a capacidade de fazer crescer a economia. Também é difícil perceber quais são os potenciais estímulos que poderão dar um pouco mais de energia ao ciclo económico".



Falta de alternativa



As taxas de juro reais nos Estados Unidos continuam negativas, os bancos centrais continuam a fornecer a liquidez de forma abundante e isso tem sido talvez o principal suporte dos mercados financeiros. "O facto de não haver alternativas para investimento que gere retornos, sem ser no mercado acionista e em ativos com mais risco, tem sustentado a valorização desses ativos até para níveis um pouco caros face aos fundamentais da economia", salientou Mário Carvalho Fernandes.



"Em termos de mercados acionistas o ano está a ser bastante positivo. A maior parte dos mercados em todas as geografias estão com ganhos no ano superiores a 20%. Em Outubro registaram-se alguns novos máximos, o que pode impor a questão se de facto a economia está a perder fulgor", assinalou Mário Carvalho Fernandes.



Numa análise aos mercados americano e europeu, considerou que "o mercado nos Estados Unidos está caro, e a doze meses o potencial de retorno do mercado americano é em torno de 3,3%, que compara com 7,4% que seria a média global do histórico.



No caso da Europa, esta estaria menos cara, mas os retornos esperados não são interessantes e a média refere -4,9% a doze meses contra um histórico de 5,2%. A ideia que se tira é que o mercado não está atrativo e não está barato".



Para Mário Carvalho Fernandes, o pilar que tem estado a suportar o mercado é as taxas de juro reais negativas e as alternativas são as ações e as obrigações com maturidades longas ou obrigações sem risco de crédito para tentar ter algum retorno positivo. "Mas há o risco de o mercado ficar ainda mais caro e mais irracional. Ainda não é possível falar de bolha mas pode acontecer, por isso quem faz alocação de ativos não pode ficar fora desta corrida mas tem de estar atento", alertou.



Na alocação de ativos, os pilares principais são as ações, que estão a passar de positivas a neutrais, nas obrigações não há retorno, e Mário Carvalho Fernandes tem uma visão moderada para as matérias-primas, com o ouro a servir de refúgio numa potencial recessão, que está no horizonte.