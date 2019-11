Os primos repetentes que querem voltar a levar a taça

JOGO DA BOLSA

18 de Novembro a 13 de Dezembro

"A nossa estratégia foi pensar que, face ao tempo limitado que temos no jogo (quatro semanas), temos de apostar nos ativos que nos podem dar o maior retorno possível, no menor tempo possível", explica Renato Carvalho, ao Negócios.Acrescenta que "sendo assim, decidimos apostar numa primeira fase em CFD de petróleo norte-americano, por ser um ativo mais volátil e que nos pode dar mais retorno a curto prazo".E resultou. A carteira virtual dos jogadores que partilham a mesma conta valorizou 32,22% apenas num dia e valia no primeiro dia 132.224,73 euros, valor que já subiu.Na segunda posição, no primeiro dia, surgia Joaquim Azevedo, mecânico de Aveiro, cuja carteira valorizou 31,18%.A completar o pódio nesse dia seguia Bruno Pires, analista financeiro de Coimbra que decidiu voltar a participar no Jogo da Bolsa, depois do terceiro lugar obtido há dois anos e do "resultado menos positivo da edição do ano passado", refere. "Em 2018 não me correu tão bem, mas consegui um terceiro lugar na edição de há dois anos e quero voltar a ter uma boa classificação este ano", diz Bruno Pires ao Negócios.À imagem dos primos Marco e Renato, também Bruno Pires apostou em CFD de petróleo norte-americano "porque é um ativo que ‘mexe muito’, é mais volátil, e como tal a possibilidade de dar um grande retorno é maior", refere.

As classificações do Jogo da Bolsa são atualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online. Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal.