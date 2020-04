Assista em direto à conferência "Os seguros em Tempos de Emergência" com Gabriel Bernardino

Gabriel Bernardino, Presidente da EIOPA, é o keynote speaker do Live Lab Digital do Jornal de Negócios, que abre a 7ª edição de OS SEGUROS EM PORTUGAL, a iniciativa do Jornal de Negócios dedicada ao setor segurador. Assista aqui em direto.

