Participação dos doentes é fundamental na avaliação das tecnologias de saúde

É crucial uma expansão dos registos em saúde a nível nacional para se avaliar de forma sistemática a introdução de novas tecnologias. Os resultados relatados pelos doentes são um recurso importante para a tomada de decisão e os doentes precisam de participar no processo de tomada de decisão e a definição de custos nas orientações metodológicas deve ser mais especificada. Foram estas as principais conclusões do estudo "Avaliação de Tecnologias de Saúde: Práticas Atuais e desafios futuros" da Escola Nacional de Saúde Pública apresentado por João Pereira, professor da Escola Nacional de Saúde Pública da UNL.

Estas conclusões tiveram elevada concordância por parte dos painéis de peritos e de entrevistas a informadores-chave deste estudo qualitativo que foi apresentado na segunda parte da Conferência ‘Investir em Saúde’ sobre Avaliação de Tecnologias em Saúde, que é uma iniciativa do Jornal de Negócios e da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, com o apoio da APAH e da Accenture e que está a ser transmitida em direto no site do Jornal de Negócios.

Com um nível menos forte de concordância estão formulações como as que as avaliações económicas não precisariam de ser feitas em casos muito específicos, como por exemplo, para terapêuticas de células e de genes e poderiam fazer-se apenas estudos de impacto orçamental.

Depois seguem-se as observações de que os acordos de partilha de risco baseados em resultados poderiam ser um mecanismo muito útil para permitir o acesso dos doentes a alguns medicamentos e, finalmente que os preços das múltiplas indicações poderiam ser aplicados em alguns casos particulares, como, por exemplo, quando existem indicações diferentes e que a interoperabilidade do sistema e de registos para a tomada de decisão.