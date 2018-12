Partilha de conhecimento e networking

Durante dois dias o salão nobre do Four Seasons Hotel Ritz em Lisboa foi a capital nacional do marketing digital. Contou com a presença de oradores internacionais como Don Tapscott, Neil Patel ou Alexandra Salomon.O debate e a troca de ideias de experiências cruzaram responsáveis de marketing de empresas nacionais e de multinacionais, combinaram-se diferentes experiências nos em sectores como a banca, os seguros, a cosmética, as bebidas, a restauração, a hotelaria, o comércio automóvel ou os serviços.