Paula Amorim é a 9.º Mais Poderosa de 2018

Tal como o pai, valorizou mais a experiência e o risco do que a educação académica. E ganhou a aposta. Junta a liderança de um dos grupos mais relevantes da economia nacional - com interesses no petróleo, na banca e na cortiça, entre outros sectores - à formação de negócios de luxo com o marido. A mais "fashion" das três irmãs Amorim tem o tal "je ne sais quoi"...