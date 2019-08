Paula Amorim é a 9.ª Mais Poderosa de 2019

Não parece que tenha herdado o mau feitio do pai e até garante que não é teimosa, mas continua determinada em mostrar que tem o tal “je ne sais quoi” para liderar o Grupo Américo Amorim, com a Galp e a maior corticeira do mundo à frente do pelotão de negócios, sem deixar de acelerar na sua própria “bicicleta” empresarial de luxo.