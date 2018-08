Paulo Macedo é o 16.º Mais Poderoso de 2018

Cantou vitória com o regresso antecipado aos lucros da CGD. Uma bandeira para negociar com Bruxelas metas mais amigas no plano estratégico. Conquistas da liderança de Paulo Macedo, gestor com domínio da banca à saúde, mas que gosta é das artes.