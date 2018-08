Pedro Queiroz Pereira / 1949-2018

Pedro Queiroz Pereira seria o 12.º Mais Poderoso da lista deste ano do Negócios. A sua morte prematura deixa esta posição em aberto. Os critérios de selecção dos Mais Poderosos não se alteram, e por isso não seria possível substituí-lo. Mantém-se, pois, o seu espaço. Até porque Pedro Queiroz Pereira ficará sempre com um lugar na história do país.

Pedro Queiroz Pereira, um dos mais importantes empresários portugueses, morreu no sábado à noite, aos 69 anos, a bordo do seu iate, em Ibiza, onde passava regularmente férias.



O corpo do empresário Queiroz Pereira esteve em câmara ardente desde a tarde de terça-feira na Basílica da Estrela e as cerimónias fúnebres realizaram-se na manhã de quarta-feira no Mosteiro dos Jerónimos, onde marcaram presença os familiares e amigos do industrial.