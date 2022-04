Portas e Centeno na Grande Conferência Negócios Sustentabilidade 20|30

Paulo Portas fará uma intervenção sobre o atual contexto económico – nomeadamente o conflito na Ucrânia e os seus efeitos nas cadeias globais de abastecimento e no fornecimento energético –, bem como o impacto que ele terá na sustentabilidade.



O evento de dois dias contará também com os CEO das principais empresas portuguesas. Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fará a entrega do Prémio Personalidade, que se seguirá aos debates da conferência.

Pode acompanhar a Grande Conferência Negócios Sustentabilidade 20|30 no site do Negócios. Consulte a agenda do evento.