Prémio Nacional de Agricultura | Água: Regadio Sustentável

O BPI e a Cofina, com a chancela do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios, promovem a 10ª edição do Prémio Nacional de Agricultura, que conta com o Patrocínio do Ministério da Agricultura e o apoio da PwC.

No âmbito do Prémio Nacional de Agricultura, lançamos o segundo webinar dia 25 de outubro, pelas 17h00, sobre Água: Regadio Sustentável, para o qual convidamos especialistas que partilham as melhores práticas, desafios e oportunidades para o setor nestas vertentes.

Programa

17h00 BOAS-VINDAS

Pedro Barreto, Administrador do BPI

17h05 Painel de Debate | Água: Regadio Sustentável

António Relvas, Administrador da Casa Relvas

João Bento Inácio, CEO da JBI Group

José Pedro Salema, CEO da EDIA

18h00 ENCERRAMENTO

Assista, dia 25 de outubro, no site do Jornal de Negócios e no facebook do Banco BPI.