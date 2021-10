Prémio Nacional de Agricultura | Inovação e Revolução Digital

O BPI, o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios promovem a 10ª edição do Prémio Nacional de Agricultura, que conta com o Patrocínio do Ministério da Agricultura e o apoio da PwC.



No âmbito desta iniciativa, convidamo-lo(a) a assistir ao webinar sob o tema "Inovação e Revolução Digital", que se realiza no dia 13 de outubro, pelas 17h00.



Programa

17h00 BOAS-VINDAS

Pedro Barreto, Administrador do BPI



17h05 Painel de Debate | Inovação e Revolução Digital

Luís Mira, Secretário-Geral da CAP

Nuno Canada, Presidente do INIAV



Moderação: João Ferreira, Jornalista da Cofina



18h00 ENCERRAMENTO



Assista em direto no site do Jornal de Negócios ou no site do Correio da Manhã.