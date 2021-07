Prémio Nacional de Sustentabilidade: Deloitte garante aplicação dos critérios e transparência

Leia Também Negócios Sustentabilidade 2030: Os prémios hoje para ganhar o futuro

Bruno Morais Marques, associate partner da Deloitte, explica os objetivos e a mecânica da segunda edição do Prémio Nacional de Sustentabilidade, em que a Deloitte é knowledge partner, tendo como principal papel a avaliação das candidaturas e a verificação da sua elegibilidade em cada uma das nove categorias e subcategorias.O Prémio Nacional de Sustentabilidade visa distinguir as melhores políticas e práticas relevantes no contexto da defesa da sustentabilidade, contribuindo assim para criar mais awareness e conhecimento sobre o tema e uma mobilização positiva à volta da sustentabilidade.A Deloitte associa-se como knowledge partner à segunda edição do Prémio Nacional de Sustentabilidade, que visa destacar as organizações que adotam práticas de referência e com resultados relevantes nas diferentes dimensões do ESG (ambiental, social e governance).O papel da Deloitte como knowledge partner será o de apoiar tudo o que está relacionado com as candidaturas e a verificação da elegibilidade das mesmas, de acordo com os critérios definidos no regulamento. O processo de avaliação, verificação de elegibilidade, será assegurado por uma equipa especializada da Deloitte que garante não só a aplicação dos critérios definidos como a transparência de todo o processo.A nova categoria introduzida, Preservação do Capital Natural, visa distinguir os projetos e iniciativas que sejam desenvolvidas e que tenham como objetivo final a biodiversidade e a preservação do capital natural.O seu papel será o de analisar todas as candidaturas apresentadas tendo em consideração os critérios que se encontram definidos no regulamento e identificar as iniciativas que tenham mais impacto e mais resultado face aos critérios definidos.