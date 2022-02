Prémio Portugal Inspirador | Lado a lado com as empresas | Sustentabilidade e Economia Social

O Prémio Portugal Inspirador | Lado a lado com as empresas vai reconhecer e dar visibilidade às empresas que atuam em território nacional e que se destacam pela sua capacidade de criar emprego, dinamizar o mercado, inovar, potenciar o desenvolvimento económico e que, globalmente, mais contribuem para o crescimento da economia nacional.



Ao longo de 4 meses lançamos o ciclo de talks desta iniciativa, sendo a terceira temática a Sustentabilidade e Economia Social. O desenvolvimento sustentável tem três componentes: social, económica e ambiental. É necessário ajudar as mulheres, os mais pobres e idosos, pessoas com incapacidade e populações migrantes, as principais vítimas dos efeitos sociais e económicos da pandemia.



