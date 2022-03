Prémio Portugal Inspirador | Apresentação do Prémio

O Prémio Portugal Inspirador | Lado a lado com as empresas reconhece e dá visibilidade às empresas que atuam em território nacional e que se destacam pela sua capacidade de criar emprego, dinamizar o mercado, inovar, potenciar o desenvolvimento económico e que, globalmente, mais contribuem para o crescimento da economia nacional.No dia 23 de março, lançámos uma talk especial , sobre o Prémio Portugal Inspirador, e demos a conhecer a metodologia e critérios de avaliação do Prémio, bem como os membros do júri desta iniciativa.Saiba mais em portugalinspirador.negocios.pt