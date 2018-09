Quanto manda o ministro das Finanças?

Não é o chefe do Governo, mas é quem diz se há ou não dinheiro para executar o que todos os ministros, incluindo o primeiro, querem fazer. O poder de quem lidera as Finanças não é estático: por um lado, depende de quem ocupa o cargo e do período económico que o país atravessa. Mas por outro depende muito - há quem diga "tudo" - do primeiro-ministro perante quem responde.