O Negócios vai arrancar amanhã com os Mais Poderosos da economia em Portugal, um "ranking" das 50 personalidades que mandam na economia, nos negócios e na política. É o décimo ano desta listagem. E muito mudou. Em 2010, o banqueiro Ricardo Salgado era o mais poderoso, e manteve-se sempre nos lugares cimeiros até 2013. O ano de 2014 foi marcado pela queda do BES. E por uma mudança grande nos poderes em Portugal. Em 2016, volta a haver alterações significativas, com a conquista da cadeira em Belém por Marcelo Rebelo de Sousa, que já tinha em São Bento, desde final de 2015, António Costa como primeiro-ministro, suportado no Parlamento pelo Bloco de Esquerda, PCP e Os Verdes. Se em 2010 havia sete empresários no top 10 da lista dos Mais Poderosos, o poder do capital foi-se desvanecendo, até chegarmos ao ano passado com apenas dois empresários. 2018 marcou, pelo segundo ano consecutivo, a presença de Marcelo Rebelo de Sousa no lugar cimeiro, um poder que nunca um Presidente da República tinha conquistado.