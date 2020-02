Rede internacional e inovação tecnológica

Nas conversas e nos questionários, os empresários referem como principais barreiras o acesso à informação sobre os mercados e a dificuldade que as empresas encontram para ter parceiros bancários que apoiem as empresas nas diferentes operações relativas ao negócio internacional, assinalou José Luis Vega, diretor da Banca de Empresas do Bankinter Portugal.





O rating do Bankinter da DBRS, Moodys e S&P Global é importante porque em determinados projetos a credibilidade do banco e é um fator decisivo para a conquista do negócio, até porque “os nossos créditos documentários e garantias bancárias são aceites a nível internacional numa rede de 1500 bancos correspondentes em todo o mundo”, salientou.