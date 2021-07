SÁBADO e Marktest identificam as marcas mais poderosas

A SÁBADO, em parceria com a Marktest, lança a grande iniciativa Powerful Brand | Marcas com valor. O objetivo é identificar as marcas que se distinguem no mercado nacional: as Marcas dos Portugueses.

Numa altura em que sabemos bem que a sustentabilidade dos negócios se mede pela confiança que os consumidores depositam nas marcas, e à medida que os produtos e serviços se tornam cada vez mais indiferenciados, importa perceber que fatores como a reputação e a imagem se apresentam enquanto eixos competitivos e diferenciadores mais determinantes.

«A notoriedade e liderança da marca SÁBADO e a credibilidade e independência da Marktest contribuem de uma forma única para lançarmos uma iniciativa completamente inovadora e com um rigor de análise ímpar, numa altura em que o mercado precisa desta distinção», destaca Isabel Rodrigues, Diretora-Geral de Marketing e Desenvolvimento Digital.

No atual contexto, emergem ainda dimensões associadas a novas preocupações, desenvolvimentos tecnológicos e novas formas de consumo. Com este cenário em pano de fundo, queremos fomentar, através de debates, a discussão sobre temas-chave para as marcas: compromisso, sustentabilidade, inovação, retribuição de valor à sociedade, ética e propósito.

Powerful Brand | Marcas com valor é uma ferramenta que mede o valor das marcas nas dimensões do Propósito, da Inovação e da Sustentabilidade. Vamos identificar as Marcas Mais Poderosas, aquelas que são as Marcas dos Portugueses.

No primeiro webinar desta iniciativa, será feito o lançamento da mesma numa conversa que conta com vários especialistas que nos dão a perspetiva dos criativos e das empresas.

Assim, a 20 de julho, às 14h, realizamos o primeiro debate, em que Eduardo Dâmaso, Diretor da SÁBADO fala com Bárbara Gomes, Diretora de Estudos Setoriais da Marktest, Edson Athayde, CEO da FCB Lisboa, Isabel Rodrigues, Diretora-Geral de Marketing e Desenvolvimento Digital, do Grupo Cofina Media e Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal.

