Sánchez é o novo primeiro-ministro espanhol. E agora?

O secretário-geral do PSOE viu aprovada a moção de censura apresentada contra o governo de Mariano Rajoy, o que faz de Pedro Sánchez o novo primeiro-ministro de Espanha. No entanto, a aritmética parlamentar que garantiu o derrube de Rajoy não será fácil de replicar em termos de governação, uma vez que Sánchez terá de conciliar os interesses do PSOE com os do Podemos e de pequenas forças nacionalistas. Por outro lado, um bom resultado do PSOE nas eleições que, apesar de não terem ainda data marcada, deverão acontecer dentro de poucos meses, dependerá da capacidade de Sánchez promover políticas populares. David Santiago, jornalista do Negócios, explica o que está em causa no futuro do novo primeiro-ministro espanhol.