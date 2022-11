Seguros em Portugal 9ª Edição

Os Seguros em Portugal é uma iniciativa do Jornal de Negócios dedicada ao Setor Segurador. Vamos concluir a 9ªedição, dia 23 de novembro, com a realização da Conferência, onde serão debatidos os temas:

A importância do digital – a adaptação e implementação de novos processos

Os novos riscos – cibernéticos, pandémicos e climáticos

Os novos desafios para o setor segurador

Impacto social e económico da pandemia

Como fortalecer a segurança no setor

A necessidade de produtos adapatados às novas gerações

Assista em direto, no dia 23 de novembro, pelas 9h30, no site e facebook do Jornal de Negócios.