Só falta conhecer os 10 Mais Poderosos de 2021. Veja quem são os 40 nomes já revelados

#Porque entra - A entrada e estreia de António Costa Silva neste ranking do Negócios decorre, desde logo, da eclosão da pandemia e da necessidade de recuperar, económica e socialmente, dos efeitos devastadores causados pela covid-19. O consultor foi incumbido de pensar como fazer essa reconversão do país, vendo depois parte das suas ideias vertidas no Plano de Recuperação e Resiliência, que começa a dar os primeiros passos no terreno. Costa Silva foi ainda escolhido para presidir à comissão de acompanhamento do PRR.



Estreia nos mais poderosos

Evolução dos Mais Poderosos ao longo dos anos



O especialista em energia e conhecedor profundo do Médio Oriente entra pela primeira vez no "ranking" do Negócios à boleia do papel determinante assumido na construção e, agora, na supervisão do PRR.







Ler artigo